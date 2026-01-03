Предприниматель не отправил выкупленный товар покупателям.

Руководитель департамента по защите прав потребителей ЗКО Эльмира Киматова сообщила, что 26 декабря 2025 года специализированный межрайонный экономический суд рассмотрел иск к одному из интернет-магазинов.

Компания из Уральска продавала через интернет саженцы плодовых и ягодных деревьев, цветы и семена. 11 жителей Алматинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областей и Астаны оформили заказы и вовремя их оплатили. Суммы покупок составляли от 13 360 до 63 130 тенге. Однако товар им так и не доставили, а деньги не вернули. Покупатели пытались связаться с продавцом — писали и звонили по официальным контактам, но ответа не получили.

По итогам рассмотрения дела суд полностью удовлетворил исковые требования. Договоры купли-продажи были расторгнуты, интернет-магазин обязали вернуть потребителям деньги за товар, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере 50 000 тенге каждому.