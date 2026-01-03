Более 5 тысяч осуждённых получили смягчение, а у 8,6 тысяч сократили сроки наказания.

Верховный суд РК подвел итоги 2025 года. По словам председателя суда Асламбека Мергалиева главным событием было создание самостоятельной кассационной инстанции. За первые пять месяцев работы новые кассационные суды рассмотрели более 14 тысяч жалоб и протестов. Для сравнения: в первой половине 2024 года в Верховный Суд поступило 9,7 тысяч кассационных ходатайств.

Количество скорректированных судебных актов заметно выросло:

по гражданским делам — с 3% до 18,5%;

по уголовным делам — с 8% до 29%;

по административным делам показатель остался почти без изменений (с 17% до 15,5%).

В гражданских делах число исков и материалов выросло на 27% — с 1,3 до 1,6 миллиона. Из 276 тысяч дел почти половина (46,3%) была урегулирована альтернативными способами, а упрощённо рассмотрено более 266 тысяч дел.



В уголовных делах число оправдательных приговоров увеличилось на 30% (со 109 до 142). Чаще стали применять наказания без лишения свободы: исправительные работы, общественные работы, условное осуждение.

В рамках амнистии от наказания освободили 338 человек, более 5 тысяч осуждённых получили смягчение, а у 8,6 тысяч сократили сроки наказания.

Снизилось количество разрешённых ходатайств о содержании под стражей: в 2025 году поддержано 62,5% таких ходатайств (в 2024 — 74,5%). Зато на 81% выросло применение домашнего ареста, а электронные браслеты использовались для 2 110 человек (в 2024 — 954). Чаще стали удовлетворять ходатайства о замене части наказания на более мягкую — с 30,9% до 38,9%, а также об условно-досрочном освобождении — с 52,9% до 53,9%.

В административных делах общее количество исков выросло с 30 тысяч до 32 тысяч, хотя по отдельным категориям их стало меньше из-за изменений в законодательстве, например, по госзакупкам и защите конкуренции. Удовлетворяемость административных исков остаётся на уровне 58%. Инвестиционных споров стало меньше, но удовлетворяемость по ним составила 84%.

