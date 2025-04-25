Все иностранцы, получившие убежище на территории республики, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства.

Как сообщает Министерство труда и соцзащиты, сейчас в Казахстане проживают 265 человек, ищущих убежище, и 301 беженец. Большинство из них проживают в Алматы и Алматинской области.

Все иностранцы, получившие убежище в Казахстане, имеют защиту и поддержку со стороны государства в соответствии с обязательствами Казахстана в отношении беженцев перед международным сообществом.

Лицам, ищущим убежище, и беженцам в Казахстане предоставляются медицинская помощь в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и адресная социальная помощь согласно действующему законодательству.

Кроме того, беженцы и лица, ищущие убежище, имеют право на свободу труда и предпринимательскую деятельность. В отличие от других иностранцев им не требуется разрешение местного исполнительного органа на трудовую деятельность.

Беженцы вправе ходатайствовать о получении постоянного места жительства и гражданства Республики Казахстан. При подаче документов им не нужно предоставлять справку о несудимости в стране происхождения.

