Прокуратура Акмолинской области защитила жилищные права детей сирот, и детей оставшихся без попечения родителей.

Директор детдома два года жил в квартире сироты

По действующему законодательству дети указанной категории имеют первоочередное право на получения жилья. При этом местные исполнительные органы нарушили права детей в возможности получения жилья из государственного жилищного фонда.

33 ребенка незаконно были сняты с учета, 8 несвоевременно поставлены в очередь, 1 ребенку и вовсе отказано в предоставлении жилья.

К примеру, в одном из районных центров в квартире, предназначенной для ребенка-сироты 2 года жил руководитель госучреждения.

По акту надзора квартира возвращена и передана ребенку, сейчас принимаются меры по восстановлению нарушенных прав других детей. Работа продолжается.

Фото: pixabay.com