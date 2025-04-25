JAC MOTORS QAZAQSTAN, входящая в состав группы компаний Allur, получила высшее признание на международном уровне, став лучшим глобальным дистрибьютором бренда JAC по итогам 2024 года.

Награда была вручена в рамках глобальной конференции партнёров JAC, состоявшейся с 18 по 21 апреля 2025 года в городе Хэфэй (КНР), где собрались представители более чем 100 стран и регионов. Такое признание подчеркивает устойчивые позиции казахстанского представительства среди широкого круга международных партнёров бренда.

Награда была присуждена за устойчивый рост ключевых показателей, расширение дилерской сети, увеличение объёмов продаж, а также за улучшение качества клиентского сервиса.

В 2024 году JAC MOTORS QAZAQSTAN продемонстрировала уверенный рост: продажи увеличились на 56,7% и составили 11 771 автомобиль, что позволило бренду войти в топ-5 самых продаваемых автомобильных марок в Казахстане.

Дилерская сеть JAC также продемонстрировала рост — за год она расширилась более чем на 40% и достигла 31 дилерского центра по всей стране. Это позволило повысить доступность автомобилей бренда и уровня сервисного обслуживания для клиентов в регионах.

Помимо главной награды, компания также была отмечена рядом других международных премий:

Corporate Client Development Award – за развитие корпоративных продаж и подход к построению долгосрочных отношений с клиентами;

The Product Business Operation Award 2025 – Passenger Cars – за успешное управление модельной линейкой легковых автомобилей;

Специального признания удостоился департамент запасных частей JAC Qazaqstan — за вклад в развитие послепродажного обслуживания и повышения качества сервисной поддержки.

JAC MOTORS QAZAQSTAN продолжит реализацию стратегий по развитию сети, росту продаж и улучшению клиентского опыта, сохраняя курс на устойчивое присутствие бренда JAC на казахстанском рынке.