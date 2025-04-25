Источником заболевания являются грызуны.

Руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Динара Жанабергенова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в нашей области стабильна в течение первых трех месяцев 2025 года. В частности, из 52 нозологий инфекционных заболеваний болезнь не регистрировалась, из 27 нозологий отмечалось снижение заболеваемости.

– Область расположена в природном очаге ряда особо опасных инфекционных заболеваний. В частности, чума, сибирская язва, туляремия и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС - прим. автора). В результате ежегодных профилактических мер за последние более 10 лет не зарегистрировано ни одного случая указанных инфекций, за исключением случаев ГЛПС. С начала года по области зарегистрировано 10 фактов ГЛПС. Во всех очагах в результате контрольного, итогового эпидемиологического и медицинского исследования контактных никаких случаев не было зафиксировано. Отмечено снижение показателей по бруцеллёзу, туберкулезу. Причина - раннее выявление в очагах, своевременное проведение локальных мероприятий, – рассказала Динара Жанабергенова.

По словам главы ведомства, показатели по острым кишечным инфекциям снизились на 38,7%, зарегистрировано 120 случаев. 85 выявленных случаев – это дети.

Показатель ОРВИ снизился на 6,5%, но заболеваемость гриппом увеличилась в 7,7 раза (с 21 до 163).

Также стабилизируется эпидемиологическая ситуация по кори и за 3 месяца 2025 года зарегистрировано два подтвержденных случая в Уральске и в Акжайыкском районе.