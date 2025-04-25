Выставку открыл посол Литвы в Казахстане.

24 апреля в выставочном зале Уральска открылась выставка литовского фотографа Марюса Йовайши , которую торжественно открыл посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас. Экспозиция называется «Невиданная Литва».

Фотографии сделаны при оригинальном освещении с высоты птичьего полета. На фотографиях в основном изображены различные достопримечательности, старинные здания, красивые виды природы Литовской Республики.

Вильнюс и Каунас являются самыми крупными городами страны. Если со столицей всё понятно, то Каунас это город слияния рек Нярис и Нямунас, в которой часто проходят исторические выставки. В старом городе в восточной части Каунаса расположен ряд достопримечательностей, среди которых Каунасский собор и готический дом Перкуна, построенный ганзейскими купцами. Все эти здания отражены в работах фотографа.

– Мы бы хотели, что жители Уральска имели хотя бы небольшое представление о том, как выглядит наша страна. Гор у нас нет, больше леса и озера. Сохранились каменные замки, к сожалению деревянные не сохранились. Западная Литва граничит с Балтийским морем, – подчеркнул Эгидиюс Навикас.

Отметим, что выставка будет работать в течение двух недель. Вход свободный.

Вместе с тем Эгидиюс Навикас встретился с предпринимателями области, где обсудили вопросы сотрудничества между двумя странами.

– Цель нашей поездки – налаживание разных контактов и улучшение сотрудничества между нашими странами в разных сферах. Сегодня я встречался с акимом области Нариманом Турегалиевым, в палате предпринимателей «Атамекен» встречался с бизнесменами области. Мы обсуждали сотрудничество в экономической сфере, вопрос повышения взаимодействия в торговле, транспорте и логистике между Литвой и Казахстаном. Между нашими странами достаточно большой оборот торговли. Мы рады, что из года в год сотрудничество между Казахстаном и Литвой улучшается. Интерес есть со стороны обеих стран. Мы рассматривали вопросы переработки мяса, молочной продукции. В Литве эти сферы очень развиты. Мы планируем организовать бизнес миссию в нашу страну для группы предпринимателей области из этих сфер. Еще одним обсуждаемым вопросом стала реставрация старинных зданий и домов. У нас эта сфера также очень развита. Ведь в старой части Вильнюса очень много исторических зданий. В Уральске этот вопрос тоже актуален, – сказал посол Литвы.

Кроме этого встречался со студентами университета. По словам Навикаса, они интересовались возможностями обучения в университетах Литвы и международными стипендиями. Кстати, в нашей стране очень много казахстанских студентов, в том числе из Уральска.