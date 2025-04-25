В скверах появятся детские площадка, зона для воркаута, новые скамейки, урны, брусчатка, посадят многолетние цветы и деревья.

В Уральске насчитывается 54 парка и сквера. Как рассказал заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев, в сравнении с другими городами Казахстана, у нас очень много зелёных зон. Акимат планирует постепенно привести их в порядок.

В этом году началась реконструкция двух скверов — на улице Некрасова и Сквера Журналистов (на пересечении улиц Назарбаева и Сарайшык). В Сквере Журналистов уже идут демонтажные работы. Реконструкция обойдётся в 148 миллионов тенге. Здесь появятся детская площадка, зона для воркаута, новые скамейки, урны, брусчатка, посадят многолетние цветы и деревья. Сквер сделают необычным — внутри деревянных скамеек будут посажены цветы.

Сквер на улице Некрасова тоже ждет обновление. Его ремонт стоит 320 миллионов тенге. Сейчас это место почти не привлекает горожан, но в акимате уверены: после реконструкции жители будут с удовольствием здесь гулять.

— Освещения там почти нет, всё заросло. Мы хотим сохранить старый стиль, ведь это историческая часть города. Рядом Пединститут и Дом Ванюшина, здания построены ещё в XIX веке. В углу сквера, ближе к частным домам, сделаем детскую и спортивную площадки. Планировали велодорожку, но, скорее всего, будет беговая — рядом проезжая часть, и ездить на велосипеде здесь небезопасно. Да и сквер маленький для этого, — объяснил замакима.

В сквере также появятся фонтан и зелёная зона с вьющимися растениями. Сейчас подбирают освещение. Изначально планировали установить невысокие фонари, но, возможно, их заменят на более высокие — чтобы избежать поломок, как это уже случалось раньше. Заместитель акима отметил, что некоторые детали проекта могут меняться прямо в процессе работ.

Напомним, что в Уральске началась большая реконструкция набережной Урала. Проект разделен на две части и первая обойдется государству в 1,3 миллиарда тенге. Также в этом году на 1,6 млрд тенге укрепят берег в районе Куреней. Еще отремонтируют пешеходный мост в парке культуры и отдыха. Также началась реконструкция двух скверов.

Фото: pexels.com



