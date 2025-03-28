Мост в парке культуры и отдыха планируют отремонтировать в Уральске

Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Азамат Кадыров во время сессии маслихата сообщил, что в этом году из городского бюджета планируют выделить средства на ремонт моста через реку Чаган в парке культуры и отдыха.

Депутат городского маслихата Азима Губашева отметила, что парк относится к отделу культуры и развития языков, и в этом году на ремонт административного здания дирекции парка запросили 206 миллионов тенге. Однако депутат решила остановиться на вопросах развития самого парка.

– В каком направлении рассматриваются вопросы сдачи в аренду земли предпринимателям? Как собираетесь дальше развивать любимое место отдыха горожан? На что акцентируется внимание? Насколько я знаю, с предпринимателями заключается договор сроком на один год. За этот год бизнесмен лишь зарабатывает деньги или вносит вклад в развитие прилегающей его бизнесу территории? Почему не рассматривается вопрос о сдаче парка в аренду на 3-5 лет, тем самым привлекая инвестиции и развивая территорию? - отметила Азима Губашева.

Азамат Кадыров ответил, что административное здание парка культуры и отдыха расположен по адресу Курмангазы, 163. Это - двухэтажное строение, которое не ремонтировалось. Кроме сотрудников парка там располагается дворовой клуб. По заключению экспертизы, здание требует ремонта.

Аким Уральска Мурат Байменов решил дополнить ответ. По его словам, власти города планируют составить проектно-сметную документацию.

– Парк - это действительно любимое место отдыха горожан, где проводят время и взрослые и дети. Мы планируем избавиться от старых и больных деревьев, а вместо них посадить не маленькие саженцы, а полноценные трехметровые деревья. Что касается объектов бизнеса и кафе, то с ними работает руководство парка. Примерно 12-13 апреля они будут собираться. Предлагаю депутатам совместно посетить их собрание, ознакомиться с их планами и выдвинуть свои требования. Потребуем навести порядок, содержать парк в чистоте. Давайте построим пешеходную зону, высадим газон. Всё это есть в наших планах, нужно ПСД. Да, это обойдется недешево, - подчеркнул Мурат Байменов.

Аким города попросил депутатов принять активное участие в обсуждении данного вопроса.

Отметим, что городской парк культуры и отдыха находится на берегу реки Чаган и является одним из старейших парков Казахстана. Два берега реки соединяет мост, строительство которого началось в 2011 году и завершилось в 2014 году. На левом берегу реки Чаган расположены велодорожки, площадки с тренажерами и спортивные площадки.