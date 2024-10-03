Куда сходить в Уральске и какие достопримечательности можно посмотреть за один день. Редакция «МГ» подготовила материал о местах отдыха и досуга.

Уральск, до начала XVIII века именовавшийся Яицким городком, расположен в Западном Казахстане. Это город с насыщенным историческим прошлым, в память о котором осталось немало памятников культуры и архитектуры, которые привлекают туристов.

Мы делимся подборкой мест, куда можно пойти с друзьями, где отдохнуть с семьёй и что показать туристам.

Колесо обозрения, установленное в городском парке культуры и отдыха

Городской парк культуры и отдыха, пожалуй, является самым излюбленным местом жителей и гостей Уральска. Парк находится на берегу реки Чаган и является одним из старейших парков Казахстана. Основан в 1840 году по распоряжению наказного атамана Уральского казачьего войска Кожевникова в качестве общественного войскового сада. Здесь проводятся множество праздничных мероприятий и спортивных состязаний.

Река Чаган, на берегу которой расположен парк культуры и отдыха

В парке высажены множество видов деревьев и кустарников. В летний период работают огромное количество аттракционов для детей и взрослых, функционирует веревочный парк и картинг. Кроме того, можно взять напрокат велосипеды, электросамокаты и машинки. Можно перекусить или отведать вкусного шашлыка в нескольких кафе. Здесь же предлагают прогулки на теплоходе, лодке и катамаране, а любители скорости могут прокатиться на катере. Два берега реки соединяет мост, через который можно попасть на площадку с велосипедной дорожкой и спортивной ареной. Зимой здесь можно покататься на коньках и лыжах, и даже порыбачить.

Летом все животные размещаются на открытом воздухе

Недалеко от парка находится не менее излюбленное место горожан — детский зоопарк областного эколого-биологического центра. Сюда приходят семьями провести выходные, покормить любимых зверушек и просто подышать чистым воздухом. Общая площадь центра составляет пять гектаров. Раньше это место называлось станцией юных натуралистов, оно основано в далёких 70-х годах. У самого входа в зоопарк расположен дендрарий, который богат видовым составом растений. Здесь растут пихта, можжевельник, туя, лиственница, сосна обыкновенная, кедровая сосна, катальпа, каштан.

За животными ухаживают сотрудники зоопарка

Отдел животного мира стал полноценным зоопарком ещё в 2002 году. Тогда на территории центра появился первый медведь. Сейчас горожане здесь могут увидеть 90 видов различных зверей, а это в общей сложности 250 особей экзотической и местной фауны. В зоопарке можно полюбоваться на павлинов, хищных и домашних птиц. В клетках живут множество разных попугаев. Кстати, здесь же вы можете купить себе попугая. Обитают гигантские питоны, волки, еноты, дикобразы, обезьяны и различные насекомые и грызуны. Список обитателей пополняется, сюда привозят зверей из Самарского, Актюбинского и Алматинского зоопарков.

Зоопарк находится по адресу: улица Кайрата Рыскулбекова 49. Телефон: 8 (7112) 50 47 97.

Любители истории могут заглянуть в музеи.

Областной краеведческий музей расположен в красивом особняке на главной улице Уральска, буквально в двух шагах от площади Абая. Один из старейших музеев Казахстана основан в 1836 году. Музей в нём располагается уже более 40 лет. Экспозиция областного историко-краеведческого музея представлена 8 залами: археологии; золотоордынского периода и возникновения городища Жайык; истории Младшего жуза; истории Букеевского ханства; истории советского периода; истории искусства, науки и образования в Западно-Казахстанской области; этнографии казахского народа; истории независимости Республики Казахстан.

Он находится по адресу: проспект Назарбаева,184. Работает с 10:00 до 18:00. Телефон для связи: 8 (7112) 50 51 65.

Строилось это здание в конце 19 века для Русско-киргизской ремесленной школы.

Дом-музей Емельяна Пугачева издавна был местом паломничества горожан и гостей города. Дом уральского казака Петра Михайловича Кузнецова оказался в гуще исторических событий Крестьянской войны под руководством Е.Пугачева (1773-1775 гг). Здесь экспонируется обширная коллекция предметов быта и вооружения уральского казачества: пушки, знамена, ценные царские подарки. Свидетель истории разных эпох и формаций – дом-музей Е.Пугачева хранит множество экспонатов по истории края и быту уральских казаков. Музей расположен по адресу: проспектНазарбаева, 35. Телефон: 8 (7112) 26 49 86.

Музей «Старый Уральск» является своеобразным очагом культуры, вокруг которого собираются люди, любящие и знающие Уральск, его интересную историю и богатые культурные традиции. На данный момент в музее находятся богатейшее собрание фотографий и открыток с видами старого Уральска, фотографий уральцев 1880-1950 годов, старинной мебели, посуды, часов, предметов быта и рыболовства, одежды, икон, наград, бон и монет. Находится он по адресу: ул.Кайрата Жумагалиева, 49. Телефон для справок: +7 702 216 96 32.

Музей Пушкина был открыт в Год Пушкина в Казахстане в доме, где останавливался великий гений поэзии – А.С.Пушкин. Переступив порог музея сразу попадаешь в атмосферу светского дома начала ХІХ века, в котором побывали И.Крылов, В.Даль, В.Жуковский, Т.Шевченко, А.Плещеев, Л.Толстой и др. В экспозиции музея представлены старинные издания книг «Капитанская дочь» и «История Пугачевского бунта», копия рукописей поэта, фото и документальные материалы о поэтах и писателях, пребывавших в Приуралье, достоверные сведения об очевидцах визита А.Пушкина в Уральске. Адрес музея Пушкина: проспект Назарбаева, 168а. Телефон: +7 (7112) 50‒56‒75

Музей художника Сакена Гумарова был открыт в 1995 году в мастерской члена союза художников Казахстана – Сакена Гумарова. Писавший свои произведения в поставангардистком направлении, увлекавшийся графикой художник оставил богатое творческое наследие. Более 200-х полотен, личные вещи, фотографии и документы представлены в экспозиции. Особенно привлекают внимание картины из циклов «Бестиарий», «Тюркское», «Абай», «Астральное». Посетить его можно по адресу: улица К.Аманжолова, 120. Телефон для справок: +7 (7112) 51‒20‒43.

Дом-музей Маншук Маметовой посвящён памяти отважной пулеметчицы. Он размещен в доме, где ее семья жила до начала Великой Отечественной войны. В экспозиции музея представлены быт и интерьер городских квартир тридцатых годов прошлого века. Обязательными в те годы были сундуки, швейная машина Zinger, всевозможные шкатулки, вышивки на постельном белье, самовары. А самые главные экспонаты в этом доме – это письма и дневники самой Маншук, ее фотографии и книги, переданные в дар музею мамой прославленной народом девушки. Есть среди экспонатов и камча, на которой Маншук написала свое имя. Также музей бережно хранит солдатскую каску, ящик для пулеметной ленты и помятую фляжку, найденные российскими поисковиками на месте гибели девушки. Во дворе музея расположена скульптура юной героини. Находится он по адресу: улица Сарайшык, 51. Телефон для справок: +7 (7112) 50‒46‒93.

Музей природы и экологии явно заинтересует маленьких посетителей. В первом зале демонстрируются достижения ученых-исследователей края, полезные ископаемые и кости древних животных края. Самыми интересными экспонатами музея являются кости вымерших животных – бивень, позвонок, коренной зуб мамонта. Во втором зале экспонируются насекомые края, которых на территории Северного Прикаспия насчитывается 30-40 тыс. видов, диорама «Степь», где представлены животные: сурок, шакал, степной орел, сайгак. В третьем зале представлены диорама «Лес». Самыми крупными животными наших лесов являются лось, косуля, барсук, рысь, лисица. Белуга, осетр, стерлядь, севрюга, сазан, щука, судак представлены в экспозиции музея. Заканчивается экспозиция разделом, где представлены Красная книга Республики Казахстан. Музей находится по адресу: проспект Назарбаева 151/2. Телефон: 8(7112) 50 67 09.

Кроме этого в Уральске есть множество памятников истории. К примеру, дом купцов Ванюшиных, расположенный по адресу улица Некрасова, 16/1. Это один из самых интересных особняков в Уральске. Он находится под защитой государства как исторический памятник. Постройка здания, являющегося домом купцов Ванюшиных, началась приблизительно в 70-80-х годах XIX века. Сейчас в этом здании располагается частная школа.

Продолжительное время этот дом был одним из самых больших по высоте зданий во всем городе

Не менее интересен для любителей истории дом купца Карева. Здание было построено в 1900 году, и по меркам тех времен считалось громадным строением. Впрочем, и сейчас размеры здания впечатляют. Дом Каревых изначально строился не как жилой, а как торговый, доходный дом.

На первом этаже был магазин, на втором - клуб, на третьем - номера.

По легенде, Карев решил построить этот дом в отместку своему знакомому - купцу Овчинникову, который очень любил пить чай на балконе своего дома и одновременно встречать восход солнца. После ссоры Карев пообещал, что любитель чая больше никогда не увидит рассвета. Напротив дома Овчинникова появился новый огромный дом, который загородил купцу весь вид на живописное восходящее солнце. Здесь, в 1923 году жил и работал Сакен Сейфуллин - первый председатель Казсовнаркома. Сейчас в здании располагается областная филармония и областная библиотека им. Ж. Молдагалиева. Дом Карева сейчас также находится под охраной государства. Он расположен по адресу: улица Карева, 47.

В Уральске функционируют три мечети. Самой старой является Красная мечеть имени Мухаммед-Гарифа Тулбаева, в простонародье её называют «татарской». Такое название ни в коем случае не говорит о том, что она предназначена для одной нации. Двери мечети открыты для всех мусульман.

Татарской её называют, потому что она находилась на том месте, где располагалась татарская слобода.

Этот исторически значимый религиозный объект, заложенный в XIX веке, представляет собой не только памятник архитектуры местного значения, но и воплощение культурного многообразия региона. Согласно историческим данным, мечеть возвели в 1835 году. Уникальность здания подчеркивается его неповторимым красным кирпичом, что и дало название Красной мечети. Стены, выполненные из этого материала, не только отличают мечеть среди других исторических сооружений Уральска, но и служат ярким напоминанием о татарском наследии города. Несмотря на свои скромные размеры, Красная мечеть остается одним из наиболее притягательных объектов города.

Храм Христа Спасителя в Уральске — это главная православная единоверческая церковь города. Храм принадлежит Уральской, Гурьевской и Актюбинской епархии. Данное сооружение является историческим и архитектурным памятником, наряду с другими религиозными сооружениями. Храм Христа Спасителя строили начиная с 1891 года в течении 16 лет, строительство было завершено в 1907 году. Купола храма сверкают золотом, а фасад облицован красным кирпичом, поэтому в народе стали говорить, что у данной церкви малиновый звон, и дали разговорное название — Золотая церковь. Местные жители и гости города считают Храм Христа Спасителя самой красивой церковью во всем Уральске.

Храм Христа Спасителя строили с 1891 года в течении 16 лет

Здание акимата ЗКО — историческое здание города. Построено в 1904—1905 годах для Уральского отделения русского торгово-промышленного коммерческого банка. После революции в здании банка разместился областной Совет рабочих, крестьянских и казачьих депутатов, с 1919 года часть здания заняли губернские комитеты РКП(б) и комсомола. Исполнительный комитет Уральского областного совета народных депутатов занимал здание на протяжении всей советской истории. С приобретением независимости Казахстана в здании разместилась резиденция акима Западно-Казахстанской области. В 1982 году здание включено в список памятников истории и культуры Казахстана, как часть градостроительного комплекса старого Уральска.

Изначально в этом здании располагался банк

Ещё одной не менее исторической достопримечательностью города является здание тюремного замка, а ныне следственного изолятора. Оно построено в 1867 году по распоряжению Екатерины II (кстати, тюрьму достроили уже после смерти императрицы) после разгрома восстания Пугачёва. К тому же в Уральск регулярно отправляли пленных повстанцев с окраин империи — поляков, венгров, через Уральск лежал путь дальше к Каспийскому морю украинца Тараса Шевченко. Но в итоге строительство началось лишь в середине XIX века и было завершено в 1867 году.

Здание тюрьмы выстроено из красного кирпича, имеет три этажа, один из которых полуподвальный.

Оно окружено высокой кирпичной стеной, имеющей тот же возраст, что и здание. Изначально отопление в здании осуществлялось с помощью множества печей, благодаря чему тюрьму называли домом сорока труб. Вот только осмотреть здание изнутри вам вряд ли удастся, так как здесь по сей день расположено режимное учреждение.

Те, кому по душе представления, могут заглянуть в театры. В Уральске функционируют два крупных театра — это казахский драматический театр имени Х.Букеевой и русский драматический театр имени Островского. Их репертуар разнообразен. Наряду с историческими представлениями вниманию зрителей представят современные спектакли, комедии, драмы. Для юных театралов труппа театров в выходные дни предлагает детские представления.

Казахский драматический театр - первый театр в Казахстане, построенный в годы независимости

Каздрамтеатр находится по адресу: проспект Назарбаева, 185. Адрес русского драматического театра — улица Нурпеисовой, 17.

Уральский областной театр драмы им. А.Н.Островского по праву считается старейшим театром Казахстана.

Концертный зал «Атамекен» был открыт в октябре 2021 года.

Крупные концерты звезд отечественной и зарубежной эстрады проходят в центре искусства «Атамекен», который расположен на площади Первого президента. В новом дворце проходят также выставки, форумы и прочие культурно-массовые мероприятия. Здание состоит из семи блоков, главный из них – зрительный зал на 1120 посадочных мест, 120 из них – места на балконах.

Площадь торжественно открыли ко Дню города в 2016 году

Кстати, площадь Первого президента является одним из любимых мест досуга жителей и гостей города. Здесь же установлен самый большой государственный флаг области. Вдоль площади расположены такие объекты как Дворец бракосочетания, Дом дружбы, Центр искусств имени Кадыра Мырза-Али, рестораны и фуд-корты. Площадь расположена на 7 гектарах земли, общая ее вместимость порядка 10 тысяч человек. Здесь же установлено порядка 15 фонтанов. Летом это место больше напоминает рынок — уличные торговцы прямо на площади предлагают различные товары и услуги. Впрочем, местные власти кажется и сами устали с ними бороться...

Жители и гости города приезжают сюда за эффектными фото на бирюзовом фоне.

Многие казахстанцы уже наслышаны о так называемом озере, в народе «Уральские Мальдивы» или «Голубая лагуна». Это место расположено в окрестностях города. Весной талая вода заполняет карьер, где добывают известняк. Ярко-голубая вода и белые плато создают великолепный вид. Но приезжать на селфи к "Уральским Мальдивам" нужно только весной, сейчас озеро подсохло и вид уже не тот.

Один из планеров назвали в честь летчика Евгения Кутафина, который трагически погиб в 2017 году

Любители экстрима могут посетить местный аэроклуб и провести аэроэкскурсию на самолете. Опытные летчики покажут Уральск с высоты птичьего полета. А ещё креативные уральцы здесь устраивают гендер-пати и делают предложение руки и сердца своим девушкам. Согласна прайс-листу аэроклуба в Instagram, стоимость полетов начинается от 30 тысяч тенге.

Во всех кинотеатрах есть несколько залов

Посмотреть кино-новинки можно в кинотеатрах Уральска. Крупных кинотеатров - три и расположены они в торгово-развлекательных комплексах: ТРЦ City Center, «Галактика» и KinoPark.

Кормить их разрешается исключительно ягелем

В Уральске можно посетить мир северных оленей и сделать с ними селфи. Такую услугу предлагают на оленьей ферме «Северная сказка». Сюда завезли настоящих сохатых из крайнего севера. Купить корм можно прямо здесь. Кроме оленей здесь обитают еноты, голубоглазые хаски, кролики, лисы, пони и даже ослик. Стоимость входа в мини-зоопарк составляет 2000 тенге с человека, детям с 3 до 12 лет - 1500 тенге. Инвалиды и дети до трех лет могут посетить в ферму бесплатно. Оленья ферма расположена в поселке Зачаганск, по улице Коктерек.

В комплексе можно научиться ездить верхом

Активно провести отдых в Уральске можно, катаясь верхом на лошадях. Такие услуги предлагают в конно-спортивном комплексах «Саят» и Nur-Er. Цены на конные прогулки варьируются от 3000 до 8000 тысяч тенге и зависят от времени проката и дня недели. В этноцентрах так же можно пострелять из лука, провести фотосессию с лошадьми и пони, получить иппотерапию.

Условия квеста максимально приближены к реальным

Любителям пощекотать нервы предоставляется возможность посетить квест. По информации на странице questuralsk, они входят в топ лучших квестов Казахстана. Герои заходят в заброшенный коттедж, в котором по легенде обитает маньяк. Участники должны разгадывать загадки и пройти испытания. Организаторы обещают бурю эмоций и всплеск адреналина. Впрочем, попробуйте сами. Цены на квест начинаются от 3500 тысяч тенге за человека.