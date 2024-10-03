В социальных сетях появилась информация о том, что 43-летний учитель истории домогался семиклассниц в 32-й гимназии Астаны.

— Родители выяснили, что мужчина неоднократно оставлял девушек после уроков и писал им после 21:00 в WhatsApp, выражая свои чувства. В аудиозаписях он откровенно говорил: «Ты моя будешь, я твой буду». Также родители сообщили, что учитель приходил на работу в нетрезвом состоянии. Директор школы, услышав об инциденте, позволил ему уволиться по собственному желанию, что, похоже, было сделано для предотвращения шума и сохранения своего кресла. Родители выражают беспокойство о том, какие гарантии существуют, что он не устроится в другую школу и не повторит свои действия. Они обратились к директору, но директор не хочет поднимать шума , пишут в соцсетях.