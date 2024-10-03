В социальных сетях появилась информация о том, что 43-летний учитель истории домогался семиклассниц в 32-й гимназии Астаны.
— Родители выяснили, что мужчина неоднократно оставлял девушек после уроков и писал им после 21:00 в WhatsApp, выражая свои чувства. В аудиозаписях он откровенно говорил: «Ты моя будешь, я твой буду». Также родители сообщили, что учитель приходил на работу в нетрезвом состоянии. Директор школы, услышав об инциденте, позволил ему уволиться по собственному желанию, что, похоже, было сделано для предотвращения шума и сохранения своего кресла. Родители выражают беспокойство о том, какие гарантии существуют, что он не устроится в другую школу и не повторит свои действия. Они обратились к директору, но директор не хочет поднимать шума , пишут в соцсетях.
В столичном управлении образования сообщили, что учитель работал в этой школе со второго сентября и был на испытательном сроке.
— По решению дисциплинарной комиссии школы от 30 сентября 2024 года педагог уволен по статье 52, пункт 14 Трудового кодекса РК "Совершения работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы", отметили в ведомстве.
По информации департамента полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.