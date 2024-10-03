Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, водитель автомашины Мерседес, 39-летняя женщина заехала в яму. В результате ДТП автоледи не пострадала. Проведенная экспертиза показала, что она находилась в алкогольном опьянении. Составлен протокол и направлен в суд для принятия решения.

Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, водитель автомашины Мерседес, 39-летняя женщина заехала в яму. В результате ДТП автоледи не пострадала. Проведенная экспертиза показала, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По данному инциденту составлен протокол и направлен в суд для принятия решения.

В акимате Актобе сообщили, что яму копала частная газовая служба по заказу ЖК для проведения газа в жилой дом. Сотрудники управления архстройконтроля должны проверить законность действия ЖК. Без газа из-за аварии остался один дом, газовики пообещали быстро все исправить и возобновить подачу газа к обеду.

Фарида ЗАРИП

Фото очевидцев