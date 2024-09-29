Актюбинские полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая за месяц нарушила правила дорожного движения 119 раз, в основном превышая скорость. Автоледи на Lexus с иностранными номерами неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра.

С помощью «Қорғау» сотрудники батальона патрульной полиции задержали ее, и выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма ее штрафов составила 3 миллиона 378 тысяч тенге. На данный момент автомобиль помещен на специальную автостоянку.

— Безответственное поведение на дорогах может приводить к трагическим последствиям, включая летальный исход. Водителям следует серьезно задуматься о своей безопасности и безопасности окружающих. Некоторые водители с иностранными номерами надеются избежать наказания, но это не так. Мы активно выявляем таких нарушителей и привлекаем их к ответственности, — отметили в пресс-службе департамента полиции.

Отметим, что на улицах Актобе установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. С начала года с их помощью зафиксировано более 77 тысяч фактов превышения скорости.