Самая старая мечеть в Уральске и почему её называют татарской?

Главный имам мечети Кажмухан Гильманов отметил, что такое название ни в коем случае не говорит о том, что она предназначена для одной нации. Двери мечети открыты для всех мусульман.

Главный имам мечети Кажмухан Гильманов — Татарской её называют, потому что она находилась в месте, где располагалась татарская слобода. Этот исторически значимый религиозный объект, заложенный в XIX веке, представляет собой не только памятник архитектуры местного значения, но и воплощение культурного многообразия региона. Согласно историческим данным, мечеть возвели в 1835 году. Уникальность здания подчеркивается его неповторимым красным кирпичом, что и дало название Красной мечети. Стены, выполненные из этого материала, не только отличают мечеть среди других исторических сооружений Уральска, но и служат ярким напоминанием о татарском наследии города. Несмотря на свои скромные размеры, Красная мечеть остается одним из наиболее притягательных объектов города, — рассказывает главный имам.

Чем известна мечеть?

По словам Кажмухана Гильманова, при мечети в медресе в 1895-1907 годах учился Габдулла Тукай. Его наставником стал имам мечети Мутыгулла Тухватуллин. У Мутыгуллы и Тукая прослеживается схожесть судеб: они оба родились под Казанью, а встретились именно в Уральске.

Красная мечеть имени Мухаммед-Гарифа Тулбаева — Мутыгулла получал образование в мечети Казани, там и подружился с отцом Габдуллы. Затем отправился в Каир, в Центральный университет Египта. После десяти лет обучения по пути заехал к родственникам в Уральск. Здесь зашел в мечеть прочесть намаз. Его бархатный тенор поразил всех и его уговорили остаться в городе. Здесь он взял под опекунство Габдуллу. Ведь по легенде, Мутыгулла и отец Габдуллы поклялись друг другу, что если один из них умрет, то другой возьмет опеку над его детьми. В итоге так и получилось, — рассказал имам.

К слову, образование в татарской мечети получил и просветитель Гумар Караш.

Немного истории

Кажмухан Гильманов рассказал, что при возведении здания мечети треснула стена и строители утверждали, что оно долго не простоит. Работы намеревались прекратить, но потом все-таки продолжили.

— В Советское время мечеть закрыли, а помещение использовали не по назначению: под склад, ремесленное училище, общежитие для студентов ПТУ, дом инвалидов. Минарет разобрали. В 1980 году здание признали памятником архитектуры. К 90-м годам мечеть была в плачевном состоянии, стоял вопрос о её сносе. В 2000 году нашелся предприниматель. Он же председатель Татарского культурного центра в Уральске Ришат Хайруллин, который её восстановил. С 26 августа 2006 года это действующая татарская мечеть. Названа мечеть в честь последнего репрессированного имама Мухаммед-Гарифа Тулбаева, — пояснил главный имам Красной мечети.

Многие уральцы предпочитают ходить на намаз именно в эту мечеть. В ней читали молитвы на протяжении двухсот лет. Говорят, что это чувствуется на энергетическом уровне.

— Я живу в другой стороне города, но на азан приезжаю именно в татарскую мечеть. Тут необыкновенно спокойная обстановка. Предпочтение этой мечети отдавали мои родители, теперь я. Мечеть несет в себе не только религиозное, но и культурное значение. Это места, пропитанные молитвами многих поколений, что создает особую атмосферу, способствующую размышлениям и духовному очищению. Тишина и спокойствие этого священного места позволяют мне отвлечься от повседневных забот и погрузиться в размышления, — поделился своим мнением о мечети местный житель Арман.

Главный имам Кажмухан Гильманов работает в мечети со дня открытия. Он отметил, что мечеть открывают каждый день с лучами солнца и закрывают после вечернего намаза — с заходом солнца.

— В ней проводят никах (заключение брака — прим. ред.), нарекают имя младенцам. Ежедневно в мечеть приходят помолиться сотни уральцев. Прихожане абсолютно разных национальностей помогают содержать мечеть, — делится имам.

В планах уже этого года — открыть при мечети музей и медресе.