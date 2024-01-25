9 января 2024 года вышло постановление Правительства о продолжении отлова сайгаков на территории ЗКО. Согласно постановлению, отлов животных начался 10 января и продлится до 29 февраля 2024 года.

По словам руководителя РГУ "Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Нурлана Рахимжанова, прошлом году согласно плану должны были отловить 226 тысяч особей (около 20% от общей популяции в ЗКО). Однако в прошлом году удалось выловить всего около 20 тысяч голов сайгаков.

- Не удалось отловить даже 10% от запланированного количества. Сработали не эффективно. В этом году вышло постановление и отлов сейчас идет. Конечно имеются свои трудности и погодные в том числе. Всего работают 22 бригады из нашей и Атырауской области. Это охотники, но в каждой из бригад обязательно присутствуют сотрудники инспекции, которые контролируют процесс. Кроме того, работает бригада из Алматы, которые записывают, маркируют и наносят штрих на рога. Их затем отправляют на хранение в Алматы, - рассказал Нурлан Рахимжанов.

По его словам, документы на отлов животных готовят на основании научного обоснования ученых ЗКАТУ. Отлов в это время года разрешили, так как по мнению ученых, в это время плод еще не сформировался и находится в состоянии эмбриона.

К слову, с 10 января было отстрелено 3600 сайгаков.