В Аксае скончался последний ветеран ВОВ Михаил Шепель. Об этом на своей странице в Facebook написал аким Бурлинского района Еркебулан Ихсанов.
- На 98 году жизни покинул нас ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, Почетный гражданин Бурлинского района Шепель Михаил Иванович.
Шепель Михаил Иванович в 1943 году был призван в ряды Советской Армии с поселка Приуральный Бурлинского района. Был распределен в воздушно-десантные войска. Участвовал в боях по освобождению Венгрии, Австрии, Румынии. Был ранен. Имеет многочисленные награды.
В мирное время трудился на благо своего родной земли.
Он всегда оставался волевым, энергичным, трудолюбивым и добрым человеком. Находясь на заслуженном отдыхе, продолжал активно вести работу по патриотическому воспитанию молодежи. В связи с кончиной дорогого человека выражаю глубокое соболезнование родным и близким Михаила Ивановича. Добрая память о нем надолго останется в сердцах земляков, - написал акима района.