Детский зоопарк областного эколого-биологического центра является излюбленным местом семейного отдыха жителей и гостей Уральска. Сюда приходят семьями провести выходные, покормить любимых зверушек и просто подышать чистым воздухом. Общая площадь центра составляет пять гектаров. Раньше это место называлось станцией юных натуралистов, оно основано в далёких 70-ых годах. Директор Фатима Кержикова говорит, центр работает по трём направлениям: растениеводство, животный мир и экология.

– Мы учим детей бережно относиться к окружающему миру. В отделе растениеводства функционируют 40 кружков, которых посещают более 600 школьников. Дети близлежащих школ с удовольствием приходят сюда, занимаются научной работой, участвуют в научных конференциях, наблюдают за растениями, сажают их, ухаживают за ними. А к ученикам с других концов города наши педагоги ездят сами и занимаются с ними. Наши дети принимают участие в республиканских конкурсах, а в прошлом году две команды нашего центра выиграли грант на 700 тысяч тенге, на которые мы установили энергосберегающие лампы во всех помещениях центра и организовали дендропарк, - говорит Фатима Кержикова.

– Некоторые саженцы мы раздаём школам, а некоторые продаём. Дети собирают жёлуди дуба, сажают их и могут сами вырастить саженец. Есть такие саженцы, которые мы заказываем и покупаем в специализированных питомниках. Дети ведь должны видеть всё разнообразие, изучать флору, её важность. У нас есть барбарис, магония, жасмин, бузина и многое другое, - рассказала Фатима Кержикова.

– Прежде чем купить какого-либо зверя, мы полностью изучаем его морфологию, физиологию, особенности поведения и содержания, повадки, рацион питания. Многие у нас спрашивают, почему мы не привозим жирафа, а потому что он не сможет у нас прижиться или это будет очень сложно для него, - говорит Фатима Кержикова.

– Мы работаем с ТОО «Кублей», два раза в неделю они дают на мясо. Чтобы хищники не теряли свой инстинкт, мы запускаем в их вольеры кроликов и птиц, но делаем это по вечерам, когда нет посетителей, чтобы не травмировать их. Если хищникам не давать живых животных, то они потеряют свой инстинкт, - говорит директор центра.

– Часто нам говорят, что мы плохо ухаживаем за животными, якобы вид у них больной. Но ведь это животные, у них бывают линьки, старая шерсть сползает и вырастает новая, это естественный процесс. Мы кормим их свежей травой, а на зиму запасаемся сеном и зерном, любят морковь, свеклу, капусту, - говорит Фатима Кержикова.

– Мы покупали специальное дорогое кожаное обмундирование, чтобы дети могли покататься. Но люди бессознательно относятся к этому. Сажают по 2-3 ребенка, сами лезут, так же нельзя, - говорит наш собеседник.

– Чтобы работать с животными, необходимо любить их, - говорит наша собеседница.

– Я всегда говорю: называйте всё своими именами. Вот если человека зовут Мария, то её же не будут называть Дашей или Таней. Точно также и растения любят, когда их называют своими именами. Летом все растения раздаём детям, потому что здесь очень жарко. Осенью обратно собираем. Кстати, многие родители приводят детей к нам и просят, чтобы они побыли в нашем центре. Это ведь лучше, чем ребёнок сутками будет сидеть в телефоне или в планшете. Здесь он узнает, как ухаживать за растениями, помогает прополоть, научиться работать лопатой и граблями. Это ведь трудовое воспитание, - говорит Фатима Кержикова.

– Особенно тяжело после выходных. Сюда приходят тысячи людей, после них чего только не найдёшь. Зверей кормят чем попало, кидают все, в пруд бросают баклажки, ветки. Мы очень любим своих посетителей и всегда их ждём, но просим не нарушать общие правила и соблюдать тишину, - заключила Фатима Кержикова, которая, к слову, уже 16 лет является директором зоопарка и называет его делом своей жизни.

Директор центра Фатима КержиковаУ самого входа в зоопарк расположен дендрарий, который богат видовым составом растений. Здесь растут пихта, можжевельник, туя, лиственница, сосна обыкновенная, кедровая сосна, катальпа, каштан. Посетители даже могут научиться их отличать. Сотрудники центра вместе с детьми сами выращивают саженцы в питомнике, черенкуют их, проводят эксперименты.Растительный отдел центра не ограничивается дендрарием, на территории зоопарка также функционирует теплица с комнатными растениями. Есть даже свой огород и сад, где выращивают овощи и фрукты, которыми в последующем кормят животных центра. До глубокой осени зверюшки питаются своими помидорами, огурцами, кукурузой, подсолнухом, яблоками, абрикосами, сливой, вишней, черешней, а излишки с огорода сотрудники центра отправляют в свой погреб и кормят ими животных зимой. А в ягоднике растут виноград, малина, клубника и айва. Кстати, обезьянки очень любят именно ягоды. Для полива здесь есть три колодца.Отдел животного мира стал полноценным зоопарком ещё в 2002 году. Тогда на территории центра появился первый медведь. Сейчас горожане здесь могут увидеть 90 видов различных зверей, а это в общей сложности 250 особей экзотической и местной фауны. Директор центра отмечает, что с каждым годом зоопарк расширяется, список обитателей пополняется, сюда привозят зверей из Самарского, Актюбинского и Алматинского зоопарков. Излишки каких-то животных отправляют туда, а взамен получают новые виды. А некоторых животных приходится покупать.Кстати, горожане всерьёз обеспокоились, когда исчез местный любимчик леопард. Многие подумали, что он умер, но оказывается, он сейчас живёт в Самарском зоопарке. Его обменяли на самку пумы, там она перестала поддаваться дрессировке, хотя в Уральском зоопарке она мирно спит, лениво потягиваясь на своём любимом месте. Теперь здесь живут самец и самка пумы. По предварительным данным, в конце мая - в начале июня в кошачьем семействе будет пополнение. Сотрудники центра огородили самку от глаз людей, так как она должна быть изолирована, в период вынашивания потомства ей нужен покой, а посетителям этого не объяснить. Они начинают звать, стучать и кричать на животных. Обитателей кормят два раза в день, в рацион хищников обязательно входит мясо.В центре работает ветеринарный врач. Его утро начинается с обхода животных, он проводит витаминизацию, делает животным прививки, уколы, лечит заболевших, наблюдает за их состоянием. Каждый зверь состоит на учёте в ветеринарной инспекции, все они чипированы.Особое восхищение уральцев вызывают, их здесь четыре особи: один самец и три самки. Отличить их просто: птица с красивым, объёмным и разноцветным хвостом - это самец, более невзрачные птицы коричневого цвета - это самки. Природой так задумано для того, чтобы в момент высиживания яиц их не было видно на земле.Хищные птицы содержатся отдельно. Их обычно привозят люди, чаще они бывают травмированы. У кого-то крыло подбито, кто-то хромает, кого-то привозят ещё птенцами. Ветеринар выхаживает их, а после выздоровления птицы не торопятся покидать клетку, несмотря на то, что сотрудники центра на ночь оставляют её открытой.ночью летают по округе, а к утру возвращаются в свои клетки. В их рацион также входит мясо. Сейчас у хищных птиц период гнездования, но птенцы ещё не появлялись. Директор центра связывает это с тем, что возможно, им не хватает тех условий, что есть в естественной среде обитания.В отдельных стойлах живут такие экзотические животные какиз алматинского зоопарка. Кстати, как только потеплеет, его будут стричь, а в такую холодную весну ему тепло в своей шубке. Директор центра сетует, что зачастую уральцы обвиняют их в ненадлежащем уходе за животными.летом живут в загоне, но сейчас из-за подъёма реки Чаган вывести животных не получается. Территорию зоопарка частично затопило и работники центра ждут спада. Кстати, директор центра говорит, что часто посетители просят дать им покататься на пони. Раньше им разрешали, но сейчас отказались от этой затеи, так как покататься на животных хотят не только дети, но и взрослые.также является любимым уголком уральцев. Здесь желающие могут пройти босиком по различным поверхностям - по мелким камушкам, по песку, по дереву и так далее. Считается, что босохождение благоприятно воздействует на работу организма и является прекрасной профилактикой различных заболеваний. Тропу обустраивали сами сотрудники центра. В зоне отдыха расположены несколько беседок, где уральцы могут посидеть и отдохнуть, а так же детская площадка с различными аттракционами.Фазанарий построен в 2013 году, здесь содержатся различные виды: лимонный, золотой, алмазный и серебряный. Летом они живут в клетке, а зимой в отапливаемом помещении. Кормят их свежей травой, подкидывают червячков. Есть и другие виды птиц:Длядаже обустроили небольшой бассейн.Валеру и Марию знают практически все уральцы. Они тоже ждут тёплые дни, чтобы перебраться на улицу. Любят полакомиться кукурузой, апельсинами, мандаринами, киви, батоном, сливами и помидорами. Их кормят по утрам и вечерам. Кстати, посетители нередко пренебрегают этими правилами. Приносят еду и начинают кормить приматов чем попало. Фатима Кержикова говорит, что этим они наносят вред здоровью обезьян. Объявление о штрафе за нарушение запрета на кормление животных не пугает никого. По всему зоопарку установлены камеры видеонаблюдения, по которым руководство центра видит кто, кого и чем кормит.Сёма просится на улицу, но погода пока не позволяет этого сделать.привезли из алматинского центра. Всего в центре их было пять, троих отправили в Караганду, двое остались. Обычным жителям зверей не продают.не успевают устанавливать деревянные домики, они грызут всё подряд. Крысы и мыши живут в клетках. Больными и старыми особями кормят змей, хищных животных и птиц.Дети очень любят террариум совсе они ручные и не ядовитые. Весной они тоже линяют и меняют шкуру, обмен веществ в их организме напрямую зависит от окружающей среды, поэтому работники центра стараются поддерживать в помещении оптимальную температуру. Тогда у них быстрее идёт процесс пищеварения и не бывает застоев. Здесь содержатся несколько видов пресмыкающихся - это королевский питон, тигровый питон, полозы и так далее. Они питаются мышами и крысами, одного грызуна им хватает на неделю.тоже сбросил свой скелет, он содержится в террариуме, а рядом с ним обитают тараканы, улитки и степные черепахи. В этом же помещении живут, особенно людям радуется Розита, она умеет произносить слова «привет», «до свидания». Она любит, когда посетители чешут ей голову и угощают её семечками, грецкими орехами и морковью. Попугаи-неразлучники сидят парами. Кстати, здесь можно купить попугая, одна птичка обойдётся вам всего в три тысячи тенге, это даже дешевле, чем в зоомагазинах.Есть здесь и «реабилитационный отдел», куда помещают птиц с травмами. Ситуации бывают разные, кто-то дерётся с сородичами, кто-то болеет. Руководство центра планирует поменять аквариумы для рыб и уже объявило конкурс. Текущие закупили ещё в 2007-2008 годах, а в 2011 году во время наводнения они пострадали и сейчас пришли в негодность.тоже нужен новый «дом», он растёт и в своём почти не помещается. Кстати, в детском зоопарке областного эколого-биологического центра практику проходят будущие ветеринары. Здесь они набираются опыта, учатся применять свои знания на деле.уже перебрались на улицу. У них толстая шёрстка и холодная весна им не страшна.как и хищные птицы отказываются покидать клетку.как истинные хищники любят мясо, так же как и. Однако косолапые с удовольствием лакомятся кашами, фруктами, овощами и ягодами. В знойную погоду любят прохлаждаться в своём мини-бассейне. Медведица Катя живет здесь с 2010 года. Канадского волка подарили сотрудники Самарского зоопарка. Некоторые животные пробовали совершить побег. Так маленькая лиса зимой сбежала из клетки, однако уходить далеко не стала. На второй день работники зоопарка увидели свежие следы, которые вели в клетку, а там сладко спала беглянка. Оказывается, зверюшка нагулявшись, устала и решила вернуться в своё тёплое местечко. Аналогичная история приключилась и с барсуком. Но в отличие от своей предшественницы, сразу найти свою клетку он не смог. Вернулся домой только спустя несколько дней.В теплице выращивают комнатные растения, здесь дети проводят опыты, сажают различные растения. Абрикос, фикус, каланхоэ, стрелица, бегония, гранат, лимон, герань, алоэ, кактусы, замиокулькас, драцена, бугенвиллея, пахира, финиковая пальма, суккулента, гибискус - всё было посажено детьми и их педагогами. Кстати, Фатима Кержикова предпочитает называть каждое растение своими именами.Вход в зоопарк для детей до трёх лет бесплатный, от трёх до 10 лет - 200 тенге, для детей от 11 до 18 лет - 300 тенге, взрослый билет стоит 500 тенге. Все вырученные средства тратятся на содержание зоопарка. Многодетным, малообеспеченным, детям из детской деревни вход всегда свободный. А первого июня, в День защиты детей абсолютно все малыши могут попасть на территорию зоопарка совершенно бесплатно. Напоследок директор центра попросила уральцев бережнее относиться к природе и ко всем живым существам, уважать труд сотрудников зоопарка и соблюдать элементарные правила поведения.Летом у сотрудников центра очень много работы. Наряду с каждодневными делами и заботой о животных, нужно ещё и делать заготовки на зиму, закупать зерно, сено свежего покоса, житняк, солому, подсолнух, овёс, просо. Летом у сотрудников центра очень много работы. Наряду с каждодневными делами и заботой о животных, нужно ещё и делать заготовки на зиму, закупать зерно, сено свежего покоса, житняк, солому, подсолнух, овёс, просо. Работа здесь кипит круглый год, ведь у животных и растений не бывает выходных и отпусков, они нуждаются в заботе круглый год.