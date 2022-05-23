воздержаться от посещения, особенно с детьми, стран Западной Африки, где зарегистрированы вспышки оспы обезьян (Конго, Камерун, Центральноафриканская Республика, Нигерия, Кот-д’Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан);

в случае выезда в зарубежные страны исключить контакты с дикими животными (приматами и грызунами), избегать приёма пищи в местах стихийной и уличной торговли, употреблять в пищу только тщательно термически обработанное мясо;

при посещении мест массового скопления людей пользуйтесь мерами личной профилактики (дистанцирование, маски, антисептики), соблюдайте гигиену рук;

если по возвращении из поездок в течение трёх недель почувствовали недомогание, температуру, сыпь (покраснения, пузырьки) – срочно обратитесь в ближайшую медицинскую организацию, обязательно сообщив о вашем пребывании за рубежом.

ВОЗ заявила, что подтверждено около 80 случаев заражения оспой обезьян в 11 странах мира, ещё 50 случаев изучаются. Инфицированных выявили в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Испании, Швеции, Великобритании, Австралии, Канаде и США.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и грызуны (белки). Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.