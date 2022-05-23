- Никто не реагирует: ни КСК, ни акимат. Не выкачивают воду. Дети такого большого ЖК остались без игровой зоны. Надеемся, что воду как-то откачают, - пожаловалась жительница ЖК по имени Шолпан.

Добраться до площадки можно разве что в резиновых сапогах.Добавим, что в Атырау проливные дожди не только площадки затопили, но и дома.