Иллюстративное фото с сайта Pixabey В комитете гражданской авиации сообщили, что с начала лета AirAstana начнёт выполнять рейсы Нур-Султан – Ираклион – Нур-Султан (понедельник, среда, пятница) и Алматы – Ираклион – Алматы (вторник, четверг, суббота). Осуществлять рейсы будут на дальнемагистральном Airbus 321NEO. В начале мая сообщалось, что правительство Греции отменило большинство COVID-ограничений до конца лета. Для въезда в страну больше не нужны прививочные сертификаты ПЦР-тесты.