– Следует отметить, что работа в технике оригами и пепакура органично вписалась в систему занятий по арт-терапии. На занятиях, которые помогают снять эмоциональное напряжение, осуждённые занимаются творчеством, рисуют на заданные темы, вырезают, клеят, раскрашивают. Занятия арт-терапией способствуют развитию креативности личности, формированию образного мышления, развитию мелкой моторики, творчества, помогают членам группы лучше взаимодействовать друг с другом, формируют представление о себе и помогают выразить свои чувства, - говорит Миржан Мендигалиев.

Старший инспектор-психолог учреждения максимальной безопасности РУ-170/3 Миржан Мендигалиев говорит, что специалисты проводят арт-терапию для осуждённых. В основном используется техника оригами (искусство складывания фигурок из бумаги - прим. автора) и пепакура (бумажное моделирование - прим. автора). Во время занятий психологи концентрируют внимание осуждённых на стремлении радоваться настоящему, учат их навыкам позитивного восприятия мира. Занятия направлены на повышение уровня психологической культуры осужденных, на развитие их стремления к совершению добрых поступков.Среди работ заключённых можно увидеть как традиционных лебедей из бумаги, так и объёмные макеты мечетей и церквей. В будущем психологи учреждения планируют организовать выставку работ осуждённых, после которой изделия будут подарены. Кому именно их презентуют - в учреждении пока не уточнили.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.