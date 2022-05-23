– Следует отметить, что работа в технике оригами и пепакура органично вписалась в систему занятий по арт-терапии. На занятиях, которые помогают снять эмоциональное напряжение, осуждённые занимаются творчеством, рисуют на заданные темы, вырезают, клеят, раскрашивают. Занятия арт-терапией способствуют развитию креативности личности, формированию образного мышления, развитию мелкой моторики, творчества, помогают членам группы лучше взаимодействовать друг с другом, формируют представление о себе и помогают выразить свои чувства, - говорит Миржан Мендигалиев.Среди работ заключённых можно увидеть как традиционных лебедей из бумаги, так и объёмные макеты мечетей и церквей. В будущем психологи учреждения планируют организовать выставку работ осуждённых, после которой изделия будут подарены. Кому именно их презентуют - в учреждении пока не уточнили. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО
