– Движение транспортных средств будет перекрываться по одной стороне, соответственно с зоной ремонтных работ, движение будет пускаться по встречной полосе движения. Просим автолюбителей заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать по параллельным улицам ремонтные участки. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просьба отнестись с пониманием! - сообщили в городском акимате.Отметим, что проспект Абулхаир хана капитально не ремонтировался на протяжении 20 лет, дорожное полотно просто приходит в негодность. Ещё в 2021 году разработали проект среднего ремонта дороги по проспекту Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С. Датова, получено положительное заключение экспертизы. Проект разработало ТОО «УралВодПроект», общая протяженность участка дороги составила 3 155 метров, стоимость по смете составила 646 миллионов тенге. Продолжительность строительства - шесть месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
