Средний ремонт проспекта будет проводиться поэтапно, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Уральцы просят приехать президента, чтобы чиновники «проснулись» и отремонтировали дороги проспект Абулхаир хана В пресс-службе акима Уральска сообщили, что 24 мая начинаются работы по среднему ремонту дороги проспекта Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С.Датова. Ремонт будут проводить поэтапно. Для этого проспект разделили на пять участков ремонтных работ. Первый участок - от улицы Курмангалиева до улицы К.Мусина, второй участок составит от К.Мусина до улицы С.Тюленина, третий охватывает участок от улицы С.Тюленина до улицы Оракбаева, четвертый участок - от улицы Оракбаева до улицы Циолковского и пятый участок начинается от улицы Циолковского до улицы С.Датова.
– Движение транспортных средств будет перекрываться по одной стороне, соответственно с зоной ремонтных работ, движение будет пускаться по встречной полосе движения. Просим автолюбителей заранее планировать свой маршрут и по возможности объезжать по параллельным улицам ремонтные участки. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства и просьба отнестись с пониманием! - сообщили в городском акимате.
Отметим, что проспект Абулхаир хана капитально не ремонтировался на протяжении 20 лет, дорожное полотно просто приходит в негодность. Ещё в 2021 году разработали проект среднего ремонта дороги по проспекту Абулхаир хана от улицы Карбышева до улицы С. Датова, получено положительное заключение экспертизы. Проект разработало ТОО «УралВодПроект», общая протяженность участка дороги составила 3 155 метров, стоимость по смете составила 646 миллионов тенге. Продолжительность строительства - шесть месяцев. В Уральске на проспекте Абулхаир хана начинается ремонт  