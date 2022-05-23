В «Казгидромете» предупредили, что 24 мая на востоке ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" По-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +7..+9. Ветер северный до 18 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается дождь. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +14..+16 градусов. Ветер северный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +24..+26 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет дождь. Днём столбики термометра покажут +26..+28 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер юго-восточный до 20 метров в секунду.
