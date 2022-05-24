медицинские работники;

контингент и персонал медико-социальных учреждений;

сотрудники силовых структур;

педагоги;

контингент учреждений пенитенциарной системы;

лица старше 50 лет.

Согласно документу, ревакцинации подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории страны три и более месяцев. Ревакцинация проводится лицам, получившим полный курс вакцинации и тем, кто ранее получил первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей прививки против COVID-19. Повторной ревакцинации подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования:Постановление вступит в силу 25 мая.