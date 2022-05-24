Постановление о повторной ревакцинации против коронавируса подписала главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО началась ревакцинация против COVID-19 Согласно документу, ревакцинации подлежат все лица, включая иностранных граждан, проживающих на территории страны три и более месяцев. Ревакцинация проводится лицам, получившим полный курс вакцинации и тем, кто ранее получил первую ревакцинацию с интервалом шесть месяцев после предыдущей прививки против COVID-19. Повторной ревакцинации подлежат лица, имеющие высокий риск инфицирования:
  • медицинские работники;
  • контингент и персонал медико-социальных учреждений;
  • сотрудники силовых структур;
  • педагоги;
  • контингент учреждений пенитенциарной системы;
  • лица старше 50 лет.
Постановление вступит в силу 25 мая.