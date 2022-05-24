Оказывается, инцидент произошёл в 2016 году, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». 33 класса закрыли на карантин в школах ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне суд Павлодарской области сообщил, что мама школьника оспорила решение об отказе в пересмотре оценки по одному предмету. В пресс-службе суда отметили, что «ученику по итогам полугодия необоснованно выставлена «4», соответственно за год выставлена такая же оценка». Стороны примирились, учреждение обязали пересмотреть спорную оценку ученика. В пресс-службе министерства образования и науки Казахстана сообщили, что сам инцидент произошёл ещё в 2016 году и речь идёт об оспаривании не самого оценивания на уроке, а о расчёте среднего арифметического при выставлении оценки за четверть. Сейчас, как уверяют в МОН, неточности в расчётах при выставлении оценок исключены, поскольку процесс автоматизирован.
- В соответствии с приказом, пересмотр оценок не допускается. К сожалению, иногда родители пытаются оказать давление на педагогов при оценивании знаний детей. Мы считаем незаконной ситуацию, когда родители, оказывая давление, пытаются добиться пересмотра оценок. Учителя выполняют свою работу, и мы не должны им мешать. При этом мы, конечно, поддерживаем объективное и справедливое оценивание знаний, – отметила директор института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Алия Чокушева.
Она добавила, что при этом министерство поддерживает объективное и справедливое оценивание знаний.