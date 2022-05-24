Они признались, что задушили ребёнка, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Смертельное ДТП в ЗКО: суд санкционировал арест полицейского Иллюстративное фото из архива "МГ" 17 мая скелетированное тело девочки четырёх - пяти лет обнаружили на свалке. Стражи порядка установили личность её мамы - 19-летней жительницы Сарканда. При допросе она рассказала, что девочка родилась в 2017 году и страдала ДЦП, а также врождённой умственной отсталостью. В феврале этого года ребёнок якобы заболел и скоропостижно скончался, тогда женщина со своим братом решили скрытно похоронить девочку на окраине города. 23 мая стало известно, что мать и родной дяди убитой девочки взяты под арест.
- Подозреваемые признались, что задушили девочку и избавились от тела, скрытно похоронив её в городском карьере. Уголовное дело расследуется по статье 99 часть 3 УК РК, предусматривающее наказание за убийство малолетнего лица. Подозреваемые содержатся под стражей, - сообщает Polisia.kz.
Подозреваемым грозит от двадцати лет до пожизненного лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.