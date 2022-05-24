Для уральцев запустили Call-центр о республиканском референдуме
В пресс-службе акимата Уральска рассказали, куда жители могут обратиться по вопросам участия в республиканском референдуме, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Для уральцев запустили единый Call-центр:
+7(7112) 50-02-55
+7(7112) 51-09-37.
- Позвонив, можно проверить, внесены ли ваши данные в список граждан, имеющих право участвовать в республиканском референдуме, а также уточнить номер и адрес своего участка. Операторы Call-центра могут разъяснить все законодательные нормы касательно возможностей граждан, процедуры голосования и работы участков в день референдума, - рассказали в акимате.
Call-центр работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:30 до окончания голосования.
В акимате добавили, что на вопросы о референдуме ответят и в круглосуточной единой диспетчерской службе 109. Также можно обращаться в WhatsApp (+7 700 010 91 09), на сайт акимата Уральска, мобильное предложение Smart Uralsk и Telegram-бот @BQO_referendum_bot.
Референдум по изменению Конституции Казахстана состоится пятого июня.
К слову, референдумы в истории Казахстана проходили дважды. Первый состоялся 29 апреля 1995 года по продлению срока полномочий президента. Второй референдум прошёл 30 августа 1995 года по проекту новой Конституции.
Республиканский референдум о внесении в Конституцию Республики Казахстан изменений и дополнений назначен на 5 июня 2022 года. Референдум проводится на всей территории Республики.Правом на участие в референдуме обладают граждане Республики, достигшие восемнадцатилетнего возраста, вне зависимости от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам. Основные моменты изменений и дополнений коснуться следующих норм:Так земля и недра будут принадлежать народу, вводится запрет на смертную казнь, вводятся новые институты защиты прав Конституционный суд и Высшая аудиторская палата, вводится запрет на занятие должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора близкими родственниками президента, президентская квота на назначение сенаторов уменьшится с 15 до 10 человек и другие.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!