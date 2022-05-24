- Второе. Стоимость буфетной продукции. 0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%, - написал Аймагамбетов.

- Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев. То есть предприниматель будет вкладывать в своё же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы, - считает главный учитель страны.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главы МОН, есть несколько проблем, которые он взял на контроль. Во-первых,, несмотря на утверждённое требование.По словам министра, некоторые регионы «увлеклись». Глава ведомства настаивает на том, чтобы проводился конкурс и чтобы сумма вложения «была адекватной, а не символической, к примеру, 5-7 млн тенге».Ещё одна выявленная проблема -: фастфуд, газированные напитки, чипсы. В министерстве создали рабочую группу для решения этих проблем на нормативном уровне.