Булочки дороже, чем в кулинарии: Аймагамбетов озвучил проблемы школьных столовых
Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов объездил школы регионов и написал в Facebook пост о столовых в учебных заведениях, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По словам главы МОН, есть несколько проблем, которые он взял на контроль. Во-первых, школы не используют безналичную оплату, несмотря на утверждённое требование.
- Второе. Стоимость буфетной продукции. 0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы. Разница в цене одной и той же продукции в одном и том же городе может составлять 50-70%, - написал Аймагамбетов.
По словам министра, некоторые регионы «увлеклись передачей столовых через ГЧП частным предпринимателям». Глава ведомства настаивает на том, чтобы проводился конкурс и чтобы сумма вложения «была адекватной, а не символической, к примеру, 5-7 млн тенге».
- Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев. То есть предприниматель будет вкладывать в своё же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы, - считает главный учитель страны.
Ещё одна выявленная проблема - продажа продукции, запрещённой приказом Минздрава: фастфуд, газированные напитки, чипсы.
В министерстве создали рабочую группу для решения этих проблем на нормативном уровне.
