– Вид оружия установит назначенная экспертиза. Даже для сигнального пистолета необходимы разрешительные документы. Мужчина, кстати, предоставил их. Протокол пока не составлен, так как для этого нужны результаты экспертизы, - пояснили в полиции.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл 23 мая около 17:00. На пульт оператора 102 поступила информация, что водитель Kia на пересечении улиц Карбышева и Курмангалиева угрожал другому водителю «похожим на пистолет предметом». В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что приехавшие на вызов стражи порядка установили 35-летнего водителя, у которого при осмотре авто нашли предмет, похожий на сигнальный пистолет. Водитель оказался трезв.Правоохранители решают вопрос о привлечении водителя к административной ответственности по статье 434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».