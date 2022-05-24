Систему успешно используют в ряде развитых стран, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Из тысячи домов в Уральске только 24 создали ОСИ Накануне жители столицы сообщали, что на их телефоны пришли «Президентские оповещения». В них говорилось о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Позже в МЧС пояснили, что ведомство совместно с «Казактелекомом» прорабатывают альтернативное оповещение.
- 23 мая в Нур-Султане был пробный запуск системы, при котором пришло уведомление «Президентское оповещение» и «Национальное оповещение», так как система зарубежной разработки и названия уведомлений являются тестовыми. В дальнейшем названия уведомлений будут заменены на «112», - пояснили в МЧС.
Пилотный проект Cell Broadcast позволит в течение 12-20 секунд разослать текстовые сообщения на мобильные телефоны граждан. Оповещения будут приходить об ухудшении погодных условий, закрытиях дорог и ЧС. К слову, подобные системы работают в ряде развитых стран. В США, например, её используют не только для предупреждения о шторме, но и информируют о розыске пропавших детей.