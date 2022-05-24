- Ежегодно в канун первого сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция, – ответила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;

организация праздничных столов;

проведение выездных экскурсий с привлечением автомобилей напрокат;

сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;

организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве образования и науки Казахстана напомнили о рекомендациях по проведению мероприятия. Последний звонок обязательно должен пройти в стенах школы.Выпускной должен быть проведён силами самой организации образования. Не допускается:Торжественное вручение аттестата пройдёт 16-17 июня.