Последний звонок: в МОН рассказали, можно ли дарить цветы учителям
Более 170 тысяч выпускников попрощаются со школой 25 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В министерстве образования и науки Казахстана напомнили о рекомендациях по проведению мероприятия. Последний звонок обязательно должен пройти в стенах школы.
- Ежегодно в канун первого сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция, – ответила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.
Выпускной должен быть проведён силами самой организации образования. Не допускается:
привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
организация праздничных столов;
проведение выездных экскурсий с привлечением автомобилей напрокат;
сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.