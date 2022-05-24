Более 170 тысяч выпускников попрощаются со школой 25 мая, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Последний звонок прозвенел в школах Уральска (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве образования и науки Казахстана напомнили о рекомендациях по проведению мероприятия. Последний звонок обязательно должен пройти в стенах школы.
- Ежегодно в канун первого сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю, и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция – можно. Это ведь добрая традиция, – ответила председатель комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.
Выпускной должен быть проведён силами самой организации образования. Не допускается:
  • привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
  • организация праздничных столов;
  • проведение выездных экскурсий с привлечением автомобилей напрокат;
  • сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
  • организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.
Торжественное вручение аттестата пройдёт 16-17 июня.