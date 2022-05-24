Фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе в управления КГП «Атырау облысы Су Арнасы», на основании правил пользования системами водоснабжения и водоотведения населённых пунктов, утверждено время полива зелёных насаждений питьевой водой для жителей Атырау и пригорода. Оно установлено с 21:00 до 07:00. Жителей предупредили, что в случае выявления фактов нарушения времени полива, им предъявят штраф. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.