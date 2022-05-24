– Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и печей. За нарушения этих правил к административной ответственности привлекли 89 человек, 83 из которых получили предупреждение, шестеро оштрафованы на сумму 290 тысяч тенге, - рассказал начальник ДЧС по ЗКО Ернура Утегенова,

По состоянию на 24 мая в области произошли 143 пожара, в которых погибли два человека, ещё один получил травмы. Сумму ущерба от пожаров оценили в 116 миллионов тенге. К слову, за аналогичный период прошлого года в регионе зарегистрировали 154 пожара, жертвами которых стали четыре человека.С начала года в регионе зафиксировано 11 природных возгораний, общая площадь которых составила 74 гектара. Природных пожаров не зарегистрировано.