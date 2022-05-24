Иллюстративное фото из архива "МГ" По мнению аналитиков, пандемия повлияла на взрывной рост рождаемости. Начался казахстанский беби-бум в 2020 году, за который в стране родились 426,8 тысяч малышей. Однако следующий год побил и этот рекорд: численность новорождённых достигла сразу 446,5 тысяч детей. Только за три месяца этого года уже появилось на свет 95,6 тысяч малышей, то есть беби-бум продолжается и в 2022 году. Коэффициент рождаемости в 2021 году также поставил новый рекорд: 23,5, то есть на 10 тысяч казахстанцев приходится уже 235 новорождённых. Для сравнения: двадцать лет назад коэффициент составлял лишь 14,91 — это 149 новорождённых на 10 тысяч человек населения. Более того, коэффициент суммарной рождаемости достиг 3,32, то есть на одну женщину приходится в среднем уже более трех детей. Такие рекордные показатели в стране фиксируются только в последние два года. Для сравнения: в 1999 году коэффициент составлял всего 1,8, то есть не каждая казахстанка рожала даже второго ребенка. Примечательно, что сразу 125,1 тысяч детей, или 28% от общей численности новорождённых в 2021 году, были рождены в многодетных семьях, то есть стали четвёртыми и более по очерёдности рождения. В Казахстане многодетной считается семья, в которой воспитываются четыре ребёнка или более. Более того, 95 малышей были рождены в семьях с десятью и более детьми. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.