40 попыток незаконного вывоза наличных пытались совершить нарушители за март и апрель, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Уральцы не могут найти иностранную валюту Иллюстративное фото из архива "МГ" В комитете государственных доходов сообщили, что в общей сложности нарушители пытались вывезти 671 000 долларов. Их привлекли к административной ответственности. После вступления в силу запрета на вывоз иностранной валюты (14 марта), зафиксирована 21 попытка вывоза через таможенную границу наличных в эквиваленте 280 000 долларов. Шесть нарушителей выявили в столичном аэропорту и 15 - в воздушной гавани Алматы. В ведомстве напомнили, что из страны запрещён вывоз:
  • наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США, рассчитанной по курсу НацБанка в день вывоза;
  • золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм и инвестиционных монет ALTYN BARYS, KÚMIS BARYS, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.
