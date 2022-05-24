- Рассылается видеоролик от 2019 года с информацией трёхлетней давности касательно постановления правительства. В рамках него помощь оказывалась с сентября 2019 года по апрель 2020 года. Постановление прекратило своё действие 13 декабря 2019 года и в настоящее время не имеет юридической силы, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В агентстве по регулированию и развитию финансового рынка сообщили, что в социальных сетях и мессенджерах активно распространяется информация о якобы объявленной кредитной амнистии.Тогда задолженность списали 577,7 тысячам граждан на общую сумму 120,5 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.