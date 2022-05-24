- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения «содержание под стражей». В интересах следствия иные данные досудебного расследования разглашению не подлежат, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что в рамках досудебного расследования изобличён главный специалист департамента государственных доходов по ЗКО. Его подозревают в получении от директора ТОО взятки в особо крупном размере, в сумме 40 млн тенге, за вынесение положительного акта налоговой проверки.Окончательное решение в отношении подозреваемого примет суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.