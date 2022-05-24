По версии следствия, он взял деньги за прекращение уголовного дела, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Авто и 7,5 миллионов тенге отобрали у жителя ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что 23 мая изобличён генерал-майор полиции Халыкулы Жайлаубек 1963 года рождения. В 2009 - 2016 годы он возглавлял департаменты внутренних дел Алматинской и Акмолинской областей.
- Он подозревается в получении путём обмана денежных средств и имущества от гражданина «К» за прекращение в отношении последнего уголовного дела. В этот же день Халыкулы задержан и водворён в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы, - говорится в сообщении.
В интересах следствия иные данные разглашению не подлежат. Также стало известно о задержании главного специалиста ДГД по ЗКО.