В тех магазинах, в которых журналисты «МГ» нашли сахар, он стоил 630-650 тенге за килограмм.
В редакцию портала «Мой ГОРОД» обратились жители, которые пожаловались на отсутствие сахара во многих магазинах. В торговых сетях его и вовсе продают строго по графику, к примеру, с 8:00 до 10:00. Как раз в это время люди спешат на работу.
- Мы уже смирились с тем, что сахар подорожал в разы. А теперь его и вовсе не сыскать. Вот что будет, когда начнётся дачный сезон и начнут спеть ягоды, - задала вопрос Елена Константиновна.
Журналисты посетили рынки, мелкие продуктовые магазины, супермаркеты и социальные ларьки. Стоит отметить, что в сетях супермаркетов сахар мы не нашли. На рынках продавцы заявили, что им его не поставляют, а все остатки люди разобрали за последние два дня. Лишь в одном бутике бакалеи на центральном рынке сахар нашёлся в килограммовых упаковках по 650 тенге. В мелких продуктовых магазинах также найти продукт очень сложно. Из десятка торговых точек сахар продавали только в одной - по 630 тенге за килограмм. В социальных ларьках ответили, что сахар им уже давно не завозят.
Официальный представитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Мейрам Кабдыгалиев заверил, что сахар-песок есть в наличии в торговых сетях области. Однако из-за увеличивающегося спроса на продукт, для недопущения дефицита товара на полках, торговые сети установили ограничения по продаже.
- То есть реализация происходит не более установленного ежедневного объёма сахара. И этот объём устанавливают торговые сети. Из-за повышенного спроса на сахар дневная норма реализуется в короткий промежуток времени, - пояснили в ведомстве.
В управлении отметили, что Россия является одним из основных поставщиков сахара в область, а страна ввела временный запрет на его экспорт в ЕАЭС. Сейчас управление ведёт прямые переговоры с отечественными производителями.
Вопросы о цене сахара и его запасах в области остались открытыми. Мейрам Кабдыгалиев обещал ответить на них позже.
К слову, в марте этого года на западе Казахстана резко подорожал сахар. Тогда чиновники призывали население не создавать искусственный ажиотаж, который может вызвать необоснованный рост цен.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
