По сравнению с вечерними торгами 23 мая, национальная валюта к доллару укрепилась на 7.68 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 424.84 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 426-428 тенге, покупают по 414-416 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.