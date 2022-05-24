Сегодня, 24 мая, примерно в 14.30 на телефон оператора "102" поступило сообщение о том, что в Актобе в гаражном кооперативе «Авиатор-3» в заброшенном гараже при демонтаже обнаружена граната. На место оперативно выехали экстренные службы. Саперы спецподразделения нпшли гранату, предположительно она является боевой гранатой «Ф-1». Назначена баллистическая экспертиза. Полицейским предстоит установить прежнего владельца гаража. Начато досудебное расследование по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДП Актюбинской области