- При преодолениях сверхзвукового барьера скорости военным истребителем произошёл характерный для данного случая хлопок, похожий на взрыв. Перед движущимся самолётом всегда возникает область повышенного давления. Когда скорость самолёта достигает скорости звука, возникает ударная волна, расходящаяся конусом. Когда она проходит через наблюдателя, то давление воздуха рядом с ним скачкообразно повышается. Это воспринимается как хлопок, - объяснили в департаменте.

Иллюстративное изображение David Mark с сайта Pixabay Жители Талдыкоргана в социальных сетях сообщали, что слышали звук, похожий на взрыв. Горожане боялись, что произошло ЧП. В пресс-службе ДЧС Алматинской области сообщили, что в городе проходят учебные полёты военных истребителей. Сегодня, 24 мая, они летают с 16:30 до 23:00.В ведомстве отметили, что сообщений о происшествиях на линии 101,102 и 103 не поступало. Учебные полёты запланированы и на 25 мая, жителей просят не паниковать.