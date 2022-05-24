Скриншот с видео Сотрудники управления по противодействию наркопреступности Атырауской области задержали подозреваемого в хранении синтетических наркотиков. 21-летний мужчина хранил в своей квартире 20 граммов запрещённых веществ, которые были расфасованы в 39 полиэтиленовых пакетиков. Полицейские начали досудебное расследование по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.