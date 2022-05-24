В Уральске водитель сбил ребенка, отвез его домой и уехал
Мама ребенка обратилась в полицию, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, сегодня, 24 мая, в 17:40 в полицию обратилась жительница Уральска. Она сообщила, что неизвестный мужчина на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская на пешеходном переходе возле магазина "Умит" сбил ее ребенка.
- Водитель был предположительно за рулем Toyota белого цвета допустил наезд на несовершеннолетнего, после чего, отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся. На розыск указанной автомашины ориентирован весь личный состав ДП ЗКО, - сообщили в полиции.
Сейчас ребенок вместе с мамой проходят медицинское обследование. Он жалуется на боли в ноге.
- От степени тяжести травм ребенка будет зависеть квалификация правонарушения, - подчеркнули в полиции.
Другие подробности выясняются.
