- Водитель был предположительно за рулем Toyota белого цвета допустил наезд на несовершеннолетнего, после чего, отвез пострадавшего по месту жительства и скрылся. На розыск указанной автомашины ориентирован весь личный состав ДП ЗКО, - сообщили в полиции.

- От степени тяжести травм ребенка будет зависеть квалификация правонарушения, - подчеркнули в полиции.

Фото с социальных сетей По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, сегодня, 24 мая, в 17:40 в полицию обратилась жительница Уральска. Она сообщила, что неизвестный мужчина на пересечении улиц Гагарина и Жанибекская на пешеходном переходе возле магазина "Умит" сбил ее ребенка.Сейчас ребенок вместе с мамой проходят медицинское обследование. Он жалуется на боли в ноге.Другие подробности выясняются.