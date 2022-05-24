По данным «Казгидромета», ночью в восточной половине ЗКО ожидаются гроза, град и шквал. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Гроза и сильный ветер ожидаются в ЗКО С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части страны пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +18..+20, ночью похолодает до +5..+7. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +16..+18 градусов. Ночью похолодает до +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 13 метров в секунду.
  • В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +13..+15 градусов. Ветер северо-западный до 14 метров в секунду.
