При стрельбе в начальной школе Техаса погибли 18 детей и трое взрослых. Стрелком оказался 18-летний местный житель, полицейские его ликвидировали. По данным некоторых СМИ, перед нападением он застрелил свою бабушку. Видео с предположительным стрелком уже опубликовали в сети. Президент США Джо Байден призвал бросить вызов оружейному лобби. Город Ювалда, где произошла стрельба, находится в южной части Техаса. Там проживают чуть более 15 тысяч человек.