– При выдаче платёжных карточек банки руководствуются как требованиями законодательства, так и внутренними регламентами и требованиями комплаенс-контроля банка, а также требованиями правил международных платёжных систем, участниками которых они являются и чьи платёжные карточки они выпускают, - сказал начальник управления политики платёжных систем Нацбанка Арлен Молдабеков.

– Естественно, человека будут полностью проверять, его полностью будут сверять по всем спискам, для того чтобы он не оказался в каких-то санкционных списках. Потому что, если ты ему откроешь счёт, дашь ему возможности пользоваться карточкой с полным функционалом, при этом он является гражданином России и находится в санкционных списках, тогда этому банку могут заблокировать счета. Это очень опасно, - считает экономист Арман Бейсембаев.

Изображение Jan Vašek с сайта Pixabay Теперь банки для выдачи карт просят загранпаспорт, казахстанский ИИН, миграционную карту или визу. Также важно, чтобы номер мобильного телефона у потенциального клиента был местным. Некоторые финучреждения требуют справку с места работы и вид на жительство. В колл-центре одного из банков объяснили, что новые правила действуют больше месяца и они одинаковы для всех иностранцев. В Нацбанке отмечают, что в законе нет нормы о требованиях от нерезидента наличия трудового договора и вида на жительство. При этом запрашивать их тоже никто не запрещает.Эксперты с проверкой согласны, ведь иначе банки могут попасть под санкции.К слову, клиент может находиться и в международном розыске, что тоже банки необходимы проверить.