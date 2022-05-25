Он увяз в грязи, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Верблюду помогли спасатели Атырау Фото: ДЧС Атырауской области В пресс-службе ДЧС Атырауской области сообщили, что спасателей вызвали жители микрорайона Береке-2 в Кульсары. В обед 24 мая верблюд запутался в проволоке и увяз в грязи. Прибывшие спасатели помогли животному и передали его владельцам. Ранее собаку из моторного отсека машины достали спасатели Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.