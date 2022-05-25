Последний звонок прозвенел в школах Уральска: насчитывается более 5 тысяч выпускников
В этом году 11-ый класс в ЗКО заканчивают 5 687 детей, из них в Уральске - 2 103 выпускника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Сегодня, 25 мая, во всех школах области прозвенел последний звонок. Линейки в этом году проходят в стенах школ без карантинных ограничений. На торжестве присутствовали школьники, родители и учителя. Поздравить выпускников Областной специализированной школы-интерната для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина приехал аким ЗКО Гали Искалиев.
- Сегодня вы прощаетесь со школой. Все 11 лет вы учились и получали необходимые знания, воспитание, научились всем азам. Такой торжественный день бывает раз в жизни и учителям непросто, ведь они 11 лет передавали свои знания и навыки детям. Сначала дети торопятся закончить школу и начать взрослую жизнь, но потом скучают по школьным будням и по всем тем приятным моментам, которые пережили в стенах школы. Для родителей также важен этот день, дети отправляются во взрослую жизнь. Ваша школа занимает одну из важнейших ролей в области, есть достижения, которыми можно похвастаться. Эту школу закончили известные люди, учёные, музыканты, общественные деятели, поэты и спортсмены. Перед выпускниками стоит задача найти место в этой жизни. Желаю всем благ, здоровья и добра! Пусть дети оправдают надежды родителей и учителей, - поздравил Гали Искалиев.
В средней общеобразовательной школе Уральска №6 всех присутствующих на линейке поздравил директор школы. В свою очередь родители выпускников выразили благодарность администрации.
- Я от лица родителей хочу выразить огромную благодарность педагогам и всему административному составу школы. Они провели огромный труд, воспитывая наших детей. Шли рука об руку вместе с нами, помогая во всем. Нашей школе желаю процветания и бесконечного роста. Учителям - здоровья, они достойные наставники и друзья для наших детей. Поклон вам до земли! А деткам хочу пожелать ровной и успешной дороги по жизни, пусть все ваши мечты сбудутся и всё, что вы задумали, воплотится, - сказала мама выпускницы СОШ №6 Анна Столярова.
После всех поздравлений выпускники станцевали свой прощальный школьный вальс, затем претенденты на «Алтын белги» и отличники учёбы провели за руки первоклашек и прозвенели колокольчиками.
Накануне родителям и выпускникам напомнили, что мероприятие должно пройти в школах и без лишних трат.
Впереди некоторых из них ждут государственные экзамены и сдача ЕНТ. Кто-то их уже прошёл. Экзамены стартовали 16 мая и продлятся до пятого июля. 80 выпускников в городе претендуют на знак отличия «Алтын белгі», ещё 63 на аттестат с отличием.
Торжественное вручение аттестатов запланировано на 16 - 17 июня.
Фото Медета МЕДРЕСОВА
