- Воспроизведён взрыв обнаруженного устройства на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых мер безопасности. Установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы. Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении, - рассказали в полиции.

Звонок в полицию поступил в 17:50 24 мая. В кокшетауском лицее техперсонал обнаружил жестяную банку с проводами. Экстренные службы немедленно эвакуировали 30 сотрудников школы.Сейчас решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учёт.